В ООН сообщили об улучшении обстановки в Донбассе после введения перемирия

Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) отметило улучшение ситуации в зоне военного конфликта в Донбассе после введения дополнительных мер по контролю за перемирием. Об этом на брифинге в Женеве сообщил официальный представитель структуры Йенс Ларке.

— Общее число инцидентов в области безопасности упало с 533 в июле до 251 в августе, — отметил он.

Ларке добавил, что "вступившее в силу 27 июля прекращение огня способствовало тому, что на востоке Украины был зарегистрирован самый длительный период относительной тишины с начала конфликта в 2014 году".

По данным мониторинговой миссии ООН по правам человека, в июле было повреждено около 50 жилых домов, а в прошлом месяце ни одного. Число жертв среди мирного населения также сократилось — с 13 в июле до пяти в августе.

— Наши коллеги на Украине говорят нам, что это улучшение дало людям по обе стороны линии соприкосновения, разделяющей Украину, ощущение нормальности, люди надеются, что эта ситуация станет устойчивой, — уточнил Ларке.

Он также подчеркнул, что "пока нет перемен в том, что касается гуманитарного доступа, который мог бы привести к наращиванию гуманитарной работы". Уточняется, что это связано с пандемией коронавируса. Только по двум из пяти официальных переходов граждане могут пересекать линию соприкосновения. Как утверждает Ларке, из-за этого жители продолжают испытывать "гуманитарные нужды", потому что многие должны пересекать линию конфликта, чтобы получить пенсии и социальные выплаты.