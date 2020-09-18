"Это — революция". Разработчик рассказал об эффективности российского препарата от CoViD-19

Эффективность отечественного препарата от коронавируса "Арепливир" близка к стопроцентной. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" сообщил председатель совета директоров фармкомпании-разработчика "Промомед" Пётр Белый.
— Это — революция. <...> Это лекарство прямого противовирусного действия с почти абсолютной эффективностью. Даже люди в тяжёлых состояниях, как только начинают принимать препарат, возвращаются к жизни, — отметил Белый.
Собянин рассказал, сколько нужно времени, чтобы протестировать на коронавирус миллион москвичейПо его словам, в сутки проводится более 60 тысяч тестов.
По его словам, во время клинических испытаний лекарства не было зафиксировано ни одного случая, чтобы пациенты переходили на более тяжёлую стадию заболевания.
Стоит отметить, что "Арепливир" эффективен в случаях, когда человек находится уже в реанимации: в 80 процентах состояние пациента улучшается в первые сутки.
Добавим, что препарат от коронавируса "Арепливир", который можно применять амбулаторно, поступит в столичные аптеки уже 21 сентября, в других регионах России он появится в течение месяца.
До этого в Минздраве РФ утверждали, что данное лекарство в скором времени будет включено в перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов.
Минздрав разрешил применение двух препаратов от CoViD-19 вне больницЛекарства ранее применялись только для лечения больных коронавирусом в стационарах.
Ранее стало известно, сколько будет стоить "Арепливир" в рознице. Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко назвал объявление цены лекарства маркетинговым ходом.