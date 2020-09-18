"Это — революция". Разработчик рассказал об эффективности российского препарата от CoViD-19

Эффективность отечественного препарата от коронавируса "Арепливир" близка к стопроцентной. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" сообщил председатель совета директоров фармкомпании-разработчика "Промомед" Пётр Белый.

— Это — революция. <...> Это лекарство прямого противовирусного действия с почти абсолютной эффективностью. Даже люди в тяжёлых состояниях, как только начинают принимать препарат, возвращаются к жизни, — отметил Белый.

По его словам, во время клинических испытаний лекарства не было зафиксировано ни одного случая, чтобы пациенты переходили на более тяжёлую стадию заболевания.

Стоит отметить, что "Арепливир" эффективен в случаях, когда человек находится уже в реанимации: в 80 процентах состояние пациента улучшается в первые сутки.

Добавим, что препарат от коронавируса "Арепливир", который можно применять амбулаторно, поступит в столичные аптеки уже 21 сентября, в других регионах России он появится в течение месяца.

До этого в Минздраве РФ утверждали, что данное лекарство в скором времени будет включено в перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов.