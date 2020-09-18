Главврач рассказала о состоянии детей из Петербурга, отравившихся хлором в бассейне

Был заботлив, баловал детей. Лайф узнал, что предшествовало жестокой расправе над двумя девочками в Рыбинске За сутки до убийства преступник сообщил возлюбленной, что у старшей дочери какие-то проблемы с учёбой, но тут же успокоил: "Не беспокой её пока, завтра разберёшься".