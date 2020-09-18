Главврач рассказала о состоянии детей из Петербурга, отравившихся хлором в бассейне

Состояние пятерых несовершеннолетних посетителей бассейна в фитнес-клубе Фрунзенского района Санкт-Петербурга в настоящий момент стабильное, они находятся под непрерывным присмотром. Об этом рассказала журналистам главный врач больницы, куда доставили пострадавших, Филатова Людмила Исанкина.
Был заботлив, баловал детей. Лайф узнал, что предшествовало жестокой расправе над двумя девочками в РыбинскеЗа сутки до убийства преступник сообщил возлюбленной, что у старшей дочери какие-то проблемы с учёбой, но тут же успокоил: "Не беспокой её пока, завтра разберёшься".
— У двоих детей состояние средней степени тяжести, они находятся под наблюдением в отделении реанимации, трое детей с лёгкой степенью отравления, — приводит её слова РИА "Новости".
Она уточнила, что одному из пациентов 15 лет, всем остальным — семь-восемь.
Как ранее сообщал Лайф, во время групповых детских занятий произошёл выброс паров хлора в бассейне. Медицинская помощь понадобилась восьмерым детям, троим её оказали на месте, остальных госпитализировали. Из-за отравления СК возбудил уголовное дело.
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