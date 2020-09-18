Под Оренбургом водитель "Лады" без номеров влетел под фуру, пять человек погибли

В Оренбургской области произошло ДТП с участием автомобиля ВАЗ-2114 и грузовика "Скания". По данным Лайфа, погибло пять человек — все пассажиры легковушки.
В России зафиксирован рост числа ДТП с технически неисправными автоКроме того, по данным МВД России, увеличилось количество летальных случаев с участием мотоциклистов.
Водитель отечественного авто, двигаясь на высокой скорости, не справился с управлением, и машину сперва закрутило на дороге, а затем она задом влетела в двигающийся навстречу большегруз.
Личности погибших устанавливаются, у них при себе не было паспортов, а номера на автомобиле отсутствовали. Известно, что одна из жертв — беременная женщина.
Ранее Лайф сообщал, что в Приморье пьяный водитель без прав устроил ДТП со скорой, в котором пострадало четыре человека.
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