Под Оренбургом водитель "Лады" без номеров влетел под фуру, пять человек погибли

В Оренбургской области произошло ДТП с участием автомобиля ВАЗ-2114 и грузовика "Скания". По данным Лайфа, погибло пять человек — все пассажиры легковушки.

Водитель отечественного авто, двигаясь на высокой скорости, не справился с управлением, и машину сперва закрутило на дороге, а затем она задом влетела в двигающийся навстречу большегруз.

Личности погибших устанавливаются, у них при себе не было паспортов, а номера на автомобиле отсутствовали. Известно, что одна из жертв — беременная женщина.