Организаторы Евровидения рассказали о четырёх сценариях проведения конкурса в 2021 году

Организаторы песенного конкурса Евровидение разработали четыре сценария проведения мероприятия в 2021 году. Как говорится на их официальном сайте, формат конкурса будет зависеть от эпидемиологической ситуации в мире.

Первый — традиционный — вариант предполагает проведение музыкального конкурса в концертном зале Ahoy в Роттердаме (Нидерланды), где будут присутствовать жюри и зрители. В этом случае певцы смогут посетить и другие мероприятия, которые будут проводиться в городе.

При втором сценарии могут быть введены некоторые ограничения: в концертном зале необходимо будет соблюдать безопасную дистанцию, уменьшится численность международных делегаций и представителей прессы. Ограничения коснутся и городских мероприятий накануне конкурса.

Согласно третьему варианту, конкурсанты, которые не смогут приехать в Роттердам из-за закрытых границ, будут выступать в онлайн-режиме.

И, наконец, четвёртый сценарий подразумевает полностью онлайн-формат. В таком случае будут отменены и все сопутствующие мероприятия в Роттердаме.