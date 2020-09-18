Организаторы Евровидения рассказали о четырёх сценариях проведения конкурса в 2021 году

Организаторы песенного конкурса Евровидение разработали четыре сценария проведения мероприятия в 2021 году. Как говорится на их официальном сайте, формат конкурса будет зависеть от эпидемиологической ситуации в мире.
Первый — традиционный — вариант предполагает проведение музыкального конкурса в концертном зале Ahoy в Роттердаме (Нидерланды), где будут присутствовать жюри и зрители. В этом случае певцы смогут посетить и другие мероприятия, которые будут проводиться в городе.
Певица Анастасия Приходько пожаловалась на украинцев, травящих её за выступление на Евровидении от РоссииНа конкурсе артистка заняла 11-е место и на одну позицию опередила представительницу Украины Светлану Лободу.
При втором сценарии могут быть введены некоторые ограничения: в концертном зале необходимо будет соблюдать безопасную дистанцию, уменьшится численность международных делегаций и представителей прессы. Ограничения коснутся и городских мероприятий накануне конкурса.
Согласно третьему варианту, конкурсанты, которые не смогут приехать в Роттердам из-за закрытых границ, будут выступать в онлайн-режиме.
И, наконец, четвёртый сценарий подразумевает полностью онлайн-формат. В таком случае будут отменены и все сопутствующие мероприятия в Роттердаме.
Напомним, Евровидение-2020, которое должно было состояться в Нидерландах, было отменено из-за вспышки коронавируса. Вместо традиционного шоу состоялось специальное — "Европа зажигает свет", на котором выступили артисты, заявленные на участие в нынешнем году, а также участники прошлых лет. Позже стало известно, что Евровидение-2021 пройдёт в Роттердаме. Организаторы музыкального конкурса уже анонсировали даты его проведения: полуфиналы пройдут 18 и 20 мая, а финал — 22 мая.