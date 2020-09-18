Остановился на полпути. В Париже экстремал без страховки пытался забраться на высочайший небоскрёб города

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В Париже экстремал без страховки и какого-либо снаряжения пытался забраться на небоскрёб Монпарнас. Об этом пишет французское издание Le Figaro.

Уточняется, что мужчина на руках преодолел половину расстояния до вершины здания, когда на место прибыли спасатели. Они спустились с крыши здания и эвакуировали отчаянного экстремала. Позже его передали полицейским.

Добавим, что башня Монпарнас является самым высоким небоскрёбом во французской столице. Она расположена на левом берегу Парижа, высота здания — около 210 метров. В 2004 году удалось забраться на Монпарнас французскому "Человеку-пауку" Алену Роберу. Это заняло у него примерно 45 минут.

Стоит отметить, что власти города не раз планировали снести данный небоскрёб, однако это было трудно сделать из-за больших затрат. В итоге был одобрен проект на 300 миллионов евро по реставрации башни и приданию ей более современного вида.