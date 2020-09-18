Жители канадского городка хотят сменить его название на менее "смертоносное"

Добыча одноимённого минерала в городе Асбест канадской провинции Квебек давно прекратилась, и его нынешние жители хотели бы позабыть о прошлом, которое связано с "опасным" сырьём, провоцирующим рак. Для этого они решили сменить название и скоро выберут его. Об этом сообщает журнал Travel and Leisure.

— Городской совет сузил тысячи предложений до четырёх: Апалоне, Феникс, Труа-Лак и Джеффри, — говорится в публикации.

Отмечается, что последний вариант не в честь "какого-то парня" с таким именем — это отсылка к близлежащей шахте Джеффри, которая открылась в 1879 и была закрыта в 2011 году. Она в свою очередь была названа в честь первого владельца.

Апалоне — это вид мягкокожих черепах из Северной Америки, Труа-Лак — название одного из районов города, а феникс — мифическая птица, которая восстаёт из пепла. Причём, как отмечают авторы материала, последнее название достаточно символично, поскольку и сам Асбест пытается воспрянуть и поменять имидж. Голосование назначено на октябрь, в нём примут участие все жители старше 14 лет.