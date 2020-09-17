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Бывший муж не смог смириться с разрывом и зарезал экс-жену на глазах у 4-летней дочки

По словам сестры погибшей, ребёнок, ставший свидетелем жуткой сцены, произнёс: "Мой отец убил мою мать".

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Фото © Facebook / Shirley Rúbia

39-летняя Ширли Рубиа Гертрудес и её 35-летний экс-супруг Рафаэль Родригес Маноэль привезли свою четырёхлетнюю дочку на плановый осмотр в частную клинику. И вдруг у пары вспыхнул конфликт прямо в приёмном покое. Мужчина выбежал из помещения, а затем вернулся туда с ножом.

Фото © Facebook / Shirley Rúbia

Фото © Facebook / Shirley Rúbia

Рафаэль набросился на бывшую жену на глазах у врача и дочери и ударил её ножом, пишет Daily Strar. А затем скрылся с места инцидента. Ширли срочно доставили в операционную, однако помочь ей уже не смогли, она скончалась. Мужчину же позже тоже нашли мёртвым — он покончил с собой в доме своих родителей.

Фото © Facebook / Shirley Rúbia

Фото © Facebook / Shirley Rúbia

По словам родственников Ширли, у неё и Рафаэля были напряжённые отношения последние шесть лет. Однако рассталась пара всего четыре месяца назад. И бывший муж никак не мог смириться с разрывом. Сестра погибшей рассказала, что мужчина и раньше угрожал экс-возлюбленной, на что та не раз жаловалась. Но никаких мер по защите Ширли и её семьи не было предпринято.

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