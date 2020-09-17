Бывший муж не смог смириться с разрывом и зарезал экс-жену на глазах у 4-летней дочки

39-летняя Ширли Рубиа Гертрудес и её 35-летний экс-супруг Рафаэль Родригес Маноэль привезли свою четырёхлетнюю дочку на плановый осмотр в частную клинику. И вдруг у пары вспыхнул конфликт прямо в приёмном покое. Мужчина выбежал из помещения, а затем вернулся туда с ножом.

Фото © Facebook / Shirley Rúbia

Рафаэль набросился на бывшую жену на глазах у врача и дочери и ударил её ножом, пишет Daily Strar. А затем скрылся с места инцидента. Ширли срочно доставили в операционную, однако помочь ей уже не смогли, она скончалась. Мужчину же позже тоже нашли мёртвым — он покончил с собой в доме своих родителей.

Фото © Facebook / Shirley Rúbia