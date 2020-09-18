Адвокат рассказала, какие пункты нельзя включать в завещание

Согласно действующему законодательству РФ, завещание не может ограничивать правоспособность и дееспособность людей, а также ставить какие-либо условия для получения наследства. Об этом в беседе с агентством "Прайм" сообщила адвокат, партнёр BGP Litigation Виктория Дергунова.

По её словам, нельзя распределить наследство так, чтобы один наследник получил всё имущество завещателя, а другой — все задолженности.

— Нельзя ограничить свободу выбора места жительства, к примеру, лишить наследства в случае переезда в другой город, рода деятельности — оставить всё своё имущество только в случае, если ребёнок выберет конкретную профессию, — отметила Дергунова.

Она также добавила, что ничтожными будут признаны любые другие условия для получения наследства. Например, нельзя прописать в завещании, что дочь завещателя получит всё причитающееся в случае, если бросит курить, или сын не получит наследства, если разведётся со своей женой.

— Объектом завещания не могут быть права и обязанности, тесно связанные с личностью наследодателя (право на получение алиментов, социальные льготы, налоговые вычеты и др.). По наследству нельзя передать нематериальные блага и личные неимущественные права. Не наследуются также должности в органах управления юридическими лицами, права по доверенности, — заметила адвокат.