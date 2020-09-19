В США заражённая коронавирусом бабушка пришла на свадьбу внука и через несколько дней умерла

В США мужчина пригласил на свадьбу свою бабушку, у которой ранее выявили коронавирусную инфекцию. Через несколько дней, как утверждает издание The Sun, женщина скончалась, а супруге её внука начали писать гневные комментарии в соцсетях.

Уточняется, что девушка опубликовала на своей странице фотографию, на которой она и её муж изображены рядом с бабушкой. По её словам, она попросила фотографа отредактировать снимок: на самом деле на торжестве все старались сохранять дистанцию от больной женщины, однако на фото её попросили изобразить ближе.

Стоит отметить, что неизвестно, стал ли CoViD-19 причиной смерти бабушки, но публикация девушки вызвала споры в Сети. Некоторые пользователи поддержали невесту, отметив, что бабушка должна была разделить радость от свадьбы с внуком.

Другие раскритиковали молодожёнов, заявив, что они не подумали о безопасности гостей. Некоторые из них назвали супругов эгоистичными, потому что позволили больному человеку посетить свадьбу.

— Несмотря на то что ваше утверждение [об опасности вируса] верно, я очень рада, что она пришла, потому что это был последний раз, когда мы могли видеть её живой, — ответила критикам девушка.