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В США ушла из жизни "знаменосец" борьбы за права женщин и старейший член Верховного суда страны

Смерть вызвана осложнениями на фоне онкологии.

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Фото © Twitter / Tim Cook

В США на 87-м году ушла из жизни старейший судья Верховного суда страны Рут Бейдер Гинзбург, получившая национальную известность благодаря борьбе за права женщин и равенство. Об этом сообщает телеканал АВС.

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Пенсионер потерял сознание на лестнице в 9 утра, спустя час бездействия врачи скорой констатировали его смерть.

Она умерла в окружении семьи в своём доме в Вашингтоне, округ Колумбия, из-за осложнений, вызванных раком поджелудочной железы, — говорится в сообщении.

Отмечается, что Гинзбург стала "знаменосцем либерального крыла" в Верховном суде. За 26-летнюю карьеру её рукой было подписано множество заключений, которые не только продвигают гендерное равенство, но и предоставляют равные права людям с ограниченными возможностями, женщинам и иммигрантам. Она была второй женщиной в истории, которая вошла в состав Верховного суда США.

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