В США ушла из жизни "знаменосец" борьбы за права женщин и старейший член Верховного суда страны

В США на 87-м году ушла из жизни старейший судья Верховного суда страны Рут Бейдер Гинзбург, получившая национальную известность благодаря борьбе за права женщин и равенство. Об этом сообщает телеканал АВС.

"Ой, кажется, всё!" Онкобольной умер у поликлиники на руках у жены, пока его "спасали" нашатырём Пенсионер потерял сознание на лестнице в 9 утра, спустя час бездействия врачи скорой констатировали его смерть.

Отмечается, что Гинзбург стала "знаменосцем либерального крыла" в Верховном суде. За 26-летнюю карьеру её рукой было подписано множество заключений, которые не только продвигают гендерное равенство, но и предоставляют равные права людям с ограниченными возможностями, женщинам и иммигрантам. Она была второй женщиной в истории, которая вошла в состав Верховного суда США.