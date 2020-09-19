Учёные рассказали о серьёзных последствиях CoViD-19 для головного мозга

Специалисты из Ливерпульского университета, Университетского колледжа Лондона, Йельского университета и Медицинской школы Икона утверждают, что коронавирусная инфекция может привести к разрушительным последствиям для головного мозга человека. Об этом сообщает журнал Nature со ссылкой на научные исследования учёных.

Уточняется, что у 62% пациентов, заразившихся CoViD-19 и получивших неврологические и психиатрические осложнения, оказалась повреждена система кровоснабжения мозга. При этом 31% получил такие изменения психического состояния, как спутанность сознания и продолжительное бессознательное состояние.

Добавим, что по данным исследователей из Университетского колледжа Лондона, самыми распространёнными неврологическими последствиями коронавируса стали инсульт, а также энцефалит — воспаление тканей головного мозга, который может перейти в более тяжёлую форму — острый рассеянный энцефаломиелит, при котором происходит воспаление головного и спинного мозга, а нервные клетки теряют свою оболочку, что вызывает симптомы как у рассеянного склероза. У некоторых из таких тяжёлых пациентов респираторные симптомы были не сильно выражены, и в их случае основной болезнью было поражение мозга.

Специалисты уверяют, что неврологические симптомы могли возникать у разных групп населения.

— Мы видели группу людей относительно молодого возраста без обычных факторов риска, у которых случились инсульты, а также пациентов с серьезнейшими изменениями умственного состояния, которые невозможно объяснить, — отметил невролог из Ливерпульского университета Бенедикт Майкл.