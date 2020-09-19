Депутат Рады рассказал, чем обернётся для Киева остановка строительства "Северного потока — 2"

Если строительство газопровода "Северный поток — 2" будет остановлено, это вовсе не означает, что вместе с контрактами на транзит газа на Украину вернутся лучшие дни. Напротив, никакого транзита не будет, а газотранспортная система страны станет мишенью для США. Об этом заявил депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрий Загородний.

— В случае блокирования Западом "Северного потока — 2" наша ГТС станет следующей целью американских корпораций. И ей помогут бесславно закончить свои дни, — сказал он.

Депутат указывает, что США особо не скрывают свои намерения — во что бы то ни стало остановить строительство газопровода и захватить европейский газовый рынок, вытеснив с него российское сырьё своим. Это, в частности, подтверждается меморандумом о ежегодных поставках 5,5 миллиарда кубометров сжиженного газа из США на Украину.

— Захватив власть на Украине в результате кровавого Майдана, США преследовали не только политические, но и экономические цели, — уверен Загородний.

При этом он отмечает, что украинская ГТС, "построенная ещё в СССР", не сможет жить вечно и что уже сейчас её ресурс на пределе. Депутат также выразил уверенность, что нынешние управленцы, в частности глава "Нафтогаза" Андрей Коболев, уже начали прилагать усилия для развала газотранспортной системы "перед тем, как уехать к маме за океан".