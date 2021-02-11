Рэперу Гнойному сократили срок ареста до одного дня

Музыканту Вячеславу Машнову, более известному как рэпер Гнойный (он же Слава КПСС), сократили срок административного ареста с семи суток до одного дня. Об этом сообщает Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

"Санкт-Петербургский городской суд изменил постановление Куйбышевского районного суда города Санкт-Петербурга в отношении Вячеслава Машнова. Срок наказания снижен до одних суток", — сообщили в пресс-службе.

Напомним, Гнойного задержали 3 февраля в Санкт-Петербурге за мелкое хулиганство — рэпер громко выкрикивал на улице выражения про женские половые органы и ругался матом. Позже музыканта отпустили, однако накануне всё же арестовали на семь суток.

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