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Рэперу Гнойному сократили срок ареста до одного дня

Его задержали в Санкт-Петербурге за нецензурную брань и пошлые кричалки.

11 февраля 2021, 10:40
<p>Рэпер Гнойный (Вячеслав Машнов). Фото © VK / <a href="https://vk.com/kpss_public" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СЛАВА КПСС</a></p>

Рэпер Гнойный (Вячеслав Машнов). Фото © VK / СЛАВА КПСС

Музыканту Вячеславу Машнову, более известному как рэпер Гнойный (он же Слава КПСС), сократили срок административного ареста с семи суток до одного дня. Об этом сообщает Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

"Санкт-Петербургский городской суд изменил постановление Куйбышевского районного суда города Санкт-Петербурга в отношении Вячеслава Машнова. Срок наказания снижен до одних суток", — сообщили в пресс-службе.

Рэпера Славу КПСС отпустили из отделения полиции в Санкт-Петербурге

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Напомним, Гнойного задержали 3 февраля в Санкт-Петербурге за мелкое хулиганство — рэпер громко выкрикивал на улице выражения про женские половые органы и ругался матом. Позже музыканта отпустили, однако накануне всё же арестовали на семь суток.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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