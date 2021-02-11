Рэперу Гнойному сократили срок ареста до одного дня
Его задержали в Санкт-Петербурге за нецензурную брань и пошлые кричалки.
Рэпер Гнойный (Вячеслав Машнов). Фото © VK / СЛАВА КПСС
Музыканту Вячеславу Машнову, более известному как рэпер Гнойный (он же Слава КПСС), сократили срок административного ареста с семи суток до одного дня. Об этом сообщает Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
"Санкт-Петербургский городской суд изменил постановление Куйбышевского районного суда города Санкт-Петербурга в отношении Вячеслава Машнова. Срок наказания снижен до одних суток", — сообщили в пресс-службе.
Напомним, Гнойного задержали 3 февраля в Санкт-Петербурге за мелкое хулиганство — рэпер громко выкрикивал на улице выражения про женские половые органы и ругался матом. Позже музыканта отпустили, однако накануне всё же арестовали на семь суток.
Выбор редакции
Рэпер Lil Nas X увеличил себе грудь, и фанаты никак не могут понять — это шутка или всё по-настоящему
Рэпер Гнойный арестован на семь суток за неприличные кричалки
Москвич разбился насмерть, шагнув в открытые двери лифта
Заместителя Псаки отстранили от должности после угроз "уничтожить" журналиста
Вирусологи объяснили, кому придётся вакцинироваться от ковида заново
Комментариев: 0