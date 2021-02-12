Европейские дипломаты "нарезали круги" у суда, куда привезли Навального — видео

Европейские дипломаты прибыли на заседание суда в отношении Навального. Видео © LIFE

К зданию Бабушкинского суда Москвы, где вскоре должно начаться заседание в отношении Алексея Навального по делу о клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны, прибыли дипломаты из Литвы. Однако с первого раза припарковаться им не удалось. Машине пришлось сделать несколько кругов вокруг суда, чтобы наконец высадить заместителя главы дипмиссии.

Дипломат зашёл в здание суда, не дав никаких комментариев журналистам.

Отметим, что также на суд в отношении блогера прибыли многочисленные иностранные журналисты. По предварительным данным, аккредитацию на съёмки получило более десяти крупных зарубежных СМИ, таких, например, как Daily Telegraph, New York Times, Financial Times, Spiegel.

Напомним, начало истории было положено после публикации одного из роликов Алексея Навального, в котором блогер назвал ветерана ВОВ Игната Артёменко "продажным холуём и позором страны". На это обратил внимание член Общественной палаты РФ Илья Ремесло, который попросил Следственный комитет провести проверку. Позже на основании проверки было возбуждено уголовное дело, а прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении блогера. 6 февраля состоялось первое заседание по делу. В ходе слушания Навальный отказался признать вину.

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