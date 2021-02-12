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В Москве началось заседание по делу Навального о клевете на ветерана

Адвокат блогера попросил отстранить судью от дела.

12 февраля 2021, 07:08

Фото © ТАСС / АР / Alexander Zemlianichenko

В Бабушкинском суде Москвы началось заседание по делу Алексея Навального о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко. Защита подозреваемого с первых минут заявила отвод судье Вере Акимовой, которая ведёт процесс.

"Судья продемонстрировала зависимость от обвинения, не обеспечила состязательности сторон. Кроме того, в судебном заседании выявились факты того, что судья находится под посторонним влиянием", — сказала адвокат Навального Ольга Михайлова.

Сама юрист уже успела получить два замечания от судьи за нарушение порядка судебного заседания.

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Напомним, начало этой истории было положено после публикации одного из роликов Алексея Навального, в котором блогер назвал ветерана ВОВ Игната Артёменко "продажным холуём и позором страны". На это обратил внимание член Общественной палаты РФ Илья Ремесло, который попросил Следственный комитет провести проверку. Позже на основании проверки было возбуждено уголовное дело, а прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении блогера. 6 февраля состоялось первое заседание по делу. В ходе слушания Навальный отказался признать вину.

Авторы
Бражников Андрей
Бражников Андрей

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