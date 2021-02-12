В Москве началось заседание по делу Навального о клевете на ветерана

В Бабушкинском суде Москвы началось заседание по делу Алексея Навального о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко. Защита подозреваемого с первых минут заявила отвод судье Вере Акимовой, которая ведёт процесс.

"Судья продемонстрировала зависимость от обвинения, не обеспечила состязательности сторон. Кроме того, в судебном заседании выявились факты того, что судья находится под посторонним влиянием", — сказала адвокат Навального Ольга Михайлова.

Сама юрист уже успела получить два замечания от судьи за нарушение порядка судебного заседания.

Напомним, начало этой истории было положено после публикации одного из роликов Алексея Навального, в котором блогер назвал ветерана ВОВ Игната Артёменко "продажным холуём и позором страны". На это обратил внимание член Общественной палаты РФ Илья Ремесло, который попросил Следственный комитет провести проверку. Позже на основании проверки было возбуждено уголовное дело, а прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении блогера. 6 февраля состоялось первое заседание по делу. В ходе слушания Навальный отказался признать вину.

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