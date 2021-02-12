Лавров рассказал о подготовке к продлению ДСНВ ещё до избрания Байдена

Российские власти рассчитывали, что с приходом новой администрации США позиция Вашингтона по теме продления Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ-3) изменится и документ будет подписан. Поэтому Москва предприняла все необходимые внутригосударственные шаги для оперативного завершения всех процедур после инаугурации Джозефа Байдена. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Не буду раскрывать больших секретов. Скажу, что мы надеялись, что у президента США Байдена возобладает здравый смысл. Поэтому за несколько недель до его инаугурации сделали всё, что необходимо по нашему законодательству для заключения договорённости о продлении ДСНВ", — заявил Сергей Лавров в интервью Владимиру Соловьёву в эфире его ютуб-канала.

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан в 2010 году президентами России и США — Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Соглашение вступило в силу в 2011 году. В прошлом году оно оказалось под угрозой срыва из-за позиции на то время ещё президента США Дональда Трампа.

27 января Госдума и Совет Федерации единогласно ратифицировали соглашение о продлении ДСНВ между Россией и Соединёнными Штатами. Спустя два дня президент Владимир Путин утвердил продление ДСНВ на пять лет. Байден тоже уложился до 5 февраля, когда истекал нынешний срок действия документа.

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