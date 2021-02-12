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Кремль решил опубликовать выдержки из встречи Путина с главредами СМИ

Обнародованы будут комментарии президента по некоторым ключевым вопросам.

12 февраля 2021, 09:47
<p>Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin</p><p></p>

Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin

Кремль решил сегодня опубликовать некоторые выдержки с традиционной встречи президента РФ Владимира Путина с главредами российских СМИ, которая состоялась 10 февраля. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сделаем это сегодня вечером, так, чтобы могли телеканалы это использовать, если захотят. И специально для вас мы включим слова Путина по Донбассу", сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, на официальном сайте Кремля позже появятся "небольшие выдержки из слов президента" со встречи по некоторым ключевым вопросам, но "далеко не всем".

Песков осудил утечки со встречи Путина с главредами СМИ

Песков осудил утечки со встречи Путина с главредами СМИ

Напомним, во время встречи с главными редакторами российских СМИ Путин рассказал об отказе президента Франции Эмманюэля Макрона сотрудничать по ситуации с Алексеем Навальным.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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