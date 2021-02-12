Кремль решил опубликовать выдержки из встречи Путина с главредами СМИ

Кремль решил сегодня опубликовать некоторые выдержки с традиционной встречи президента РФ Владимира Путина с главредами российских СМИ, которая состоялась 10 февраля. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сделаем это сегодня вечером, так, чтобы могли телеканалы это использовать, если захотят. И специально для вас мы включим слова Путина по Донбассу", — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, на официальном сайте Кремля позже появятся "небольшие выдержки из слов президента" со встречи по некоторым ключевым вопросам, но "далеко не всем".

Напомним, во время встречи с главными редакторами российских СМИ Путин рассказал об отказе президента Франции Эмманюэля Макрона сотрудничать по ситуации с Алексеем Навальным.

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