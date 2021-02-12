В Кремле прокомментировали слова Лаврова о возможном разрыве отношений с ЕС

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал высказывание министра иностранных дел Сергея Лаврова о готовности России к разрыву отношений с Евросоюзом. Как ранее сообщал Лайф, в интервью Владимиру Соловьёву глава МИД процитировал латинское крылатое выражение "Хочешь мира — готовься к войне".

По словам Пескова, смысл заявления Лаврова о ЕС несколько исказили. На самом деле Россия хочет развивать отношения с Евросоюзом и не будет инициатором разрыва, однако, "если Россия столкнётся с рестрикциями, если безумие возобладает, она должна заблаговременно быть готова к самостоятельности".

"Смысл как раз заключается в том, что мы не хотим этого — мы хотим развивать отношения с Евросоюзом, но если Евросоюз пойдёт по этому пути, то тогда да — мы будем готовы. Потому что надо быть готовым к худшему",— заявил в беседе с журналистами представитель Кремля.

Ранее Лавров заявлял, что Запад пытается сделать Россию "послушной" страной. РФ хотят превратить в "удобную территорию" для продвижения интересов Европы.

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