В Кремле прокомментировали слова Лаврова о возможном разрыве отношений с ЕС
Если Россия столкнётся с рестрикциями со стороны ЕС, если безумие возобладает, она должна заблаговременно быть готова к самостоятельности, считает Песков.
Фото © ТАСС / Чингаев Ярослав
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал высказывание министра иностранных дел Сергея Лаврова о готовности России к разрыву отношений с Евросоюзом. Как ранее сообщал Лайф, в интервью Владимиру Соловьёву глава МИД процитировал латинское крылатое выражение "Хочешь мира — готовься к войне".
По словам Пескова, смысл заявления Лаврова о ЕС несколько исказили. На самом деле Россия хочет развивать отношения с Евросоюзом и не будет инициатором разрыва, однако, "если Россия столкнётся с рестрикциями, если безумие возобладает, она должна заблаговременно быть готова к самостоятельности".
"Смысл как раз заключается в том, что мы не хотим этого — мы хотим развивать отношения с Евросоюзом, но если Евросоюз пойдёт по этому пути, то тогда да — мы будем готовы. Потому что надо быть готовым к худшему",— заявил в беседе с журналистами представитель Кремля.
Ранее Лавров заявлял, что Запад пытается сделать Россию "послушной" страной. РФ хотят превратить в "удобную территорию" для продвижения интересов Европы.
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