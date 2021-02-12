В столичном караоке-баре младенец обжёгся углём из кальяна

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В Москве одиннадцатимесячного малыша доставили в больницу из-за ожогов, полученных от угля из кальяна. Об этом инциденте сообщила столичная прокуратура.

"По предварительной информации, в ночное время 11 февраля 2021 года одиннадцатимесячный мальчик вместе с матерью 1994 года рождения находился в кафе, где получил ожоги лица и шеи углём из кальяна. Ребёнок доставлен в медицинское учреждение, где ему оказана помощь", — рассказали в надзорном ведомстве.

По данным источника Лайфа в правоохранительных органах, мать взяла ребёнка с собой в караоке-бар на улице Солянке, потому что его не с кем было оставить.

Малыш потянулся к кальяну и обжёг свой палец об уголь, который тут же прилип к руке. Ребёнок затем поднёс его к шее. Взрослые оторвали уголь и вызвали скорую помощь. Мальчика направили в ожоговое отделение больницы Сперанского.

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