В столичном караоке-баре младенец обжёгся углём из кальяна
Мать взяла его с собой, потому что оставить было не с кем.
Фото © LiFE
В Москве одиннадцатимесячного малыша доставили в больницу из-за ожогов, полученных от угля из кальяна. Об этом инциденте сообщила столичная прокуратура.
"По предварительной информации, в ночное время 11 февраля 2021 года одиннадцатимесячный мальчик вместе с матерью 1994 года рождения находился в кафе, где получил ожоги лица и шеи углём из кальяна. Ребёнок доставлен в медицинское учреждение, где ему оказана помощь", — рассказали в надзорном ведомстве.
По данным источника Лайфа в правоохранительных органах, мать взяла ребёнка с собой в караоке-бар на улице Солянке, потому что его не с кем было оставить.
Малыш потянулся к кальяну и обжёг свой палец об уголь, который тут же прилип к руке. Ребёнок затем поднёс его к шее. Взрослые оторвали уголь и вызвали скорую помощь. Мальчика направили в ожоговое отделение больницы Сперанского.
Ранее стало известно, что впервые в России до суда дошло уголовное дело, возбуждённое в отношении чиновника из-за халатности, которая стала причиной нападений бродячих собак и смерти людей. За несколько месяцев погибли четыре человека, а двое, в том числе малолетний мальчик, получили травмы средней степени тяжести.
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