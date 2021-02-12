Получивший кукол вместо детей житель Дагестана попросил не возбуждать дело на жену

Напомним, история с фейковыми детьми произошла несколько дней назад на Ставрополье. Житель Дагестана хоронил двух младенцев, которые якобы умерли после родов, но к ужасу обнаружил, что в саванах вместо малышей лежат обыкновенные куклы. Будучи уверенным, что детей подменили в роддоме, мужчина забил тревогу. Однако проверка показала, что женщина с такими данными в роддома Ставрополья не поступала. В Минздраве края также опровергли информацию о подмене. Позже выяснилось, что лжемать месяцами врала о беременности, потому что боялась, что муж уйдёт от неё.