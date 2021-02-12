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Получивший кукол вместо детей житель Дагестана попросил не возбуждать дело на жену

Административный штраф выписать женщине всё же могут.

12 февраля 2021, 07:36
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Житель Дагестана Дауд Даудов, чья жена девять месяцев врала о беременности, а затем организовала похороны кукол, чтобы скрыть обман, попросил Следственный комитет не возбуждать на неё уголовное дело.

Как сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах, в полиции рассматривают в качестве наказания для женщины административный штраф за заведомо ложный вызов.

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Напомним, история с фейковыми детьми произошла несколько дней назад на Ставрополье. Житель Дагестана хоронил двух младенцев, которые якобы умерли после родов, но к ужасу обнаружил, что в саванах вместо малышей лежат обыкновенные куклы. Будучи уверенным, что детей подменили в роддоме, мужчина забил тревогу. Однако проверка показала, что женщина с такими данными в роддома Ставрополья не поступала. В Минздраве края также опровергли информацию о подмене. Позже выяснилось, что лжемать месяцами врала о беременности, потому что боялась, что муж уйдёт от неё.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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