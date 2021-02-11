"У меня слов нет": глава Ставрополья назвал уроком для всех жуткую историю с "заменой младенцев на кукол"

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров опубликовал показания женщины, которая девять месяцев обманывала родных, говоря о своей беременности, а затем соврала о рождении близнецов и скорой смерти младенцев. Лаура заставила мужа оплакивать и почти похоронить несуществующих сыновей. Но и сама всем сердцем прожила материнство и гибель детей — из показаний следует, что женщина временами верила в свою беременность.

"Что тут можно сказать? У меня слов нет. Теперь это дело семьи. И правоохранительных органов", — отметил Владимиров на своей странице в "Инстаграме".

Он призвал тех, кто обвинял ставропольских врачей в подмене младенцев на кукол, извиниться. И назвал случившееся уроком для всех на будущее — "о том, как стоит относиться к шокирующей, но непроверенной информации, которая может появляться вокруг".

Трагическая история началась задолго до ложной беременности. Лаура и Дауд Даудов после свадьбы мечтали о детях, но завести их у супругов не получалось. Женщина чувствовала вину за то, что не могла подарить мужу малышей. И, когда в июне 2020 года тест на беременность оказался положительным, Лаура просто летала от счастья. Она сразу сообщила радостную новость мужу и родителям. Но её счастье было недолгим. Женщина сдала анализ в поликлинике в Дагестане, и он показал, что она не беременна.

"Я видела, как обрадовался мой супруг, когда узнал, что я беременна. Поэтому я не хотела его огорчать, сообщив, что я не беременна. По этой причине я решила обмануть своего супруга и родственников, симулируя беременность. У меня не было какого-то чёткого плана. Время от времени я чувствовала, что у меня растёт живот. Я надеялась, что всё-таки беременна", — рассказывает Лаура следователям.

В августе семья переехала в Ставрополь. Они жили в одной квартире с родным братом Лауры, его супругой и их детьми. Женщина продолжала притворяться беременной, а родные ничего не подозревали. Лаура говорит, что осознавала: она не беременна. Тем не менее она вела себя так, будто и вправду скоро станет мамой. Лаура признаётся, что ей "сложно объяснить" свои действия. Она просто "не могла себя остановить и перестать притворяться". 22 января Лаура даже пошла в магазин посмотреть кроватку для малышей. Там она увидела куклу-пупса, и это отложилось у неё в сознании.

2 февраля женщина сказала семье, что едет в перинатальный центр рожать. Родных она убедила, что им в больницу нельзя по причине введённых из-за ковида ограничений. "Беременная" уехала на такси. В перинатальный центр она действительно зачем-то приехала. Лаура сидела на лавочке у больницы и думала, что делать. В итоге она сняла квартиру посуточно и поехала туда. Уже на съёмной квартире женщина вспомнила про того самого пупса из магазина, и в её голове возник план. Потом всё было как в тумане. Лаура даже не совсем чётко помнит, что дальше делала.

"5 или 6 февраля я пришла в магазин, где за 2400 рублей купила две куклы-пупса по 1200 каждый, после чего отнесла на арендуемую квартиру. Находясь в квартире, я надевала на пупсов рубашки-распашонки и сидела с ними, как со своими детьми, а также пеленала их", — говорит Лаура.

С "младенцами" она нянчилась несколько дней. 9 февраля она решилась вернуться домой. Лаура засыпала в кукол купленный в каком-то магазине песок, запеленала их в пелёнки и поехала на такси к семье. Там она рассказала про смерть детей после родов и убедила не открывать саваны, поскольку "мулла уже искупал детей и подготовил к захоронению". В тот же день семья выехала в родовое село мужа Лауры в Дагестан, чтобы похоронить малышей.

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