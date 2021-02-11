В России иностранцы начали тратить больше денег

С начала этого года уровень денежных трат иностранцев в России начал восстанавливаться по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает РБК.

Данные от банка к банку разнятся. Так, ВТБ отмечает рост расходов иностранных граждан в январе на 11% по сравнению с тем же месяцем 2020-го. Как объяснил вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек, в Россию постепенно возвращаются иностранные студенты, сотрудники международных компаний и трудовые мигранты. Они чаще делают свой выбор в пользу банковской карты для ежедневных трат, снижая при этом объём снятия наличных в банкоматах.

Сбербанк же по-прежнему отмечает общее падение трат иностранцев. В январе оно составило, по его данным, 15% в годовом выражении. Но масштабы снижения таких трат снижаются. В Сбербанке отметили, что иностранцы меньше всего денег стали тратить на туризм и авиаперевозки (-69%), а на фастфуд и рестораны расходы сильно не упали — всего на 26%. Если говорить по странам, то расходы существенно сократились у китайских граждан (-75%), немецких (-62%) и американских (-47%). У жителей СНГ иная динамика — минус 10%.

Ранее российским банкам запретили отказывать клиентам в обслуживании и блокировать их счета без объяснения причин.

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