Лавров: Навального готовили достаточно солидно

Ситуация вокруг Алексея Навального специально и тщательно готовилась, хотя сам он просто "подвернулся под руку". Об этом в эфире программы "Соловьёв Live" заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Просто под руку подвернулся, я думаю. Не было бы Навального, было бы что-нибудь ещё", — отметил министр, отвечая на вопрос ведущего, "почему Навальный".

По мнению Лаврова, "Навального готовили достаточно солидно", поскольку снять некоторые моменты фильма о "дворце" в Геленджике невозможно было без согласия германских властей. Он также отметил, что блогера "постоянно охраняли несколько представителей служб безопасности ФРГ".

Напомним, ранее Сергей Лавров уже подчёркивал, что Навальный не смог бы снять свой фильм о "дворце" под Геленджиком, если бы власти Германии не предоставили ему доступ к своим архивам. Это подтвердилось, когда МИД РФ обратился за разъяснениями на этот счёт к МИД ФРГ. Там сообщили, что допуск блогера к архивным материалам был согласован соответствующим германским ведомством, а в самих переданных ему материалах "не было ничего секретного".

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