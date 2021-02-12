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Лавров: Навального готовили достаточно солидно

Глава МИД РФ напомнил, что снять некоторые моменты фильма о "дворце" под Геленджиком невозможно было без согласия германских властей.

12 февраля 2021, 09:27
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Кадр видео © YouTube / Соловьёв Live

Ситуация вокруг Алексея Навального специально и тщательно готовилась, хотя сам он просто "подвернулся под руку". Об этом в эфире программы "Соловьёв Live" заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Просто под руку подвернулся, я думаю. Не было бы Навального, было бы что-нибудь ещё", — отметил министр, отвечая на вопрос ведущего, "почему Навальный".

По мнению Лаврова, "Навального готовили достаточно солидно", поскольку снять некоторые моменты фильма о "дворце" в Геленджике невозможно было без согласия германских властей. Он также отметил, что блогера "постоянно охраняли несколько представителей служб безопасности ФРГ".

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Напомним, ранее Сергей Лавров уже подчёркивал, что Навальный не смог бы снять свой фильм о "дворце" под Геленджиком, если бы власти Германии не предоставили ему доступ к своим архивам. Это подтвердилось, когда МИД РФ обратился за разъяснениями на этот счёт к МИД ФРГ. Там сообщили, что допуск блогера к архивным материалам был согласован соответствующим германским ведомством, а в самих переданных ему материалах "не было ничего секретного".

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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