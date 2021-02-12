Опрос показал, как часто россияне заводят романы на работе
Оказалось, случается это в основном между коллегами, равными по статусу.
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Как часто россияне заводят романы на работе и как на такие отношения влияют музыкальные предпочтения коллег — исследование об этом провели сервисы "Работа.ру" и "Сберзвук". Лайф ознакомился с его результатами.
В романах на работе признались около 30% участников опроса. Больше всего любовных отношений было между равными по должности коллегами — так ответили 72% опрошенных. При этом 16% заводили романы с начальниками, а 12% — с подчинёнными.
При этом 22% опрошенных подтвердили, что музыкальные предпочтения действительно играли важную роль в их взаимоотношениях. 17% из них отметили, что музыка объединяет, а 5% указали на раздражение от разных музыкальных предпочтений.
Опираясь на данные опроса, "Сберзвук" составил плей-лист "Музыка служебных романов". В него вошли "Белые розы" от Юрия Шатунова, "Незаконченный роман" Ирины Аллегровой, записанный на музыку композитора Игоря Крутого, и "Я убью тебя, лодочник" Профессора Лебединского.
Кроме того, в качестве лейтмотива служебных романов россияне назвали "На лавочке" группы "Сектор Газа", нестареющую классику "Девочка-виденье" Максима Леонидова и "Дыхание" "Наутилуса". Из современной музыки в тренде оказались "Шар" Басты, Смоки Мо и Тати, "Если хочешь остаться" "Дискотеки Аварии", Ship рок-группы Motorama и Crash Poet американской хард-рок-группы Cold Kingdom.
Также сегодня Лайф писал о результатах исследования по поводу самых частых причин споров между супругами.
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