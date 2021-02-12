Навальный получил уже шесть замечаний от судьи на заседании по делу о клевете на ветерана

Алексей Навальный получил уже шесть замечаний от судьи Веры Акимовой, слушающей дело о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко. Политик, выступая на заседании Бабушкинского суда Москвы, неоднократно перебивал прокурора и говорил на повышенных тонах. Последнее замечание было вынесено за оскорбительные формулировки в адрес участников процесса.

Перепалка началась после того, как прокурор попросила приобщить к материалам дела ходатайство потерпевшего от 11 февраля, согласно которому на прошлом заседании он довёл до суда свою позицию и ему стало плохо в связи с "продолжающимися оскорблениями" в его адрес и адрес его родственников со стороны подсудимого Навального. Врачи, осмотревшие ветерана, постановили, что допрос и проведение иных следственных действий с участием потерпевшего не рекомендуются, поэтому Игнат Артёменко не присутствует на сегодняшнем заседании.

Напомним, начало истории было положено после публикации одного из роликов Алексея Навального, в котором блогер назвал ветерана ВОВ Игната Артёменко "продажным холуём и позором страны". На это обратил внимание член Общественной палаты РФ Илья Ремесло, который попросил Следственный комитет провести проверку. Позже на основании проверки было возбуждено уголовное дело, а прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении блогера. 6 февраля состоялось первое заседание по делу. В ходе слушания Навальный отказался признать вину.

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