"Что вы паритесь по этим айфонам?" Лукашенко призвал переходить на кнопочные телефоны
Иначе "американцы будут отслеживать каждую минуту".
Лукашенко критикует смартфоны. Видео © "Беларусь 1"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обрушился с критикой на современные смартфоны, а в особенности на продукцию компании Apple. О недоверии к такой технике он заявил на VI Всебелорусском народном собрании.
"Хотите, чтобы каждую минуту американцы вас отслеживали, где вы находитесь? И что вы там паритесь по этим айфонам? Покупайте, если вы не слышите, что я вам говорю", — заявил Лукашенко.
Лидер Белоруссии отметил, что "умные" люди уже давно ищут кнопочные телефоны, которые, по его мнению, не передают никакой информации о своём владельце.
Ранее Лукашенко рассказал про условия своего ухода с поста президента Белоруссии.
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