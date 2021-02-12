"Что вы паритесь по этим айфонам?" Лукашенко призвал переходить на кнопочные телефоны

Лукашенко критикует смартфоны. Видео © "Беларусь 1"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обрушился с критикой на современные смартфоны, а в особенности на продукцию компании Apple. О недоверии к такой технике он заявил на VI Всебелорусском народном собрании.

"Хотите, чтобы каждую минуту американцы вас отслеживали, где вы находитесь? И что вы там паритесь по этим айфонам? Покупайте, если вы не слышите, что я вам говорю", — заявил Лукашенко.

Лидер Белоруссии отметил, что "умные" люди уже давно ищут кнопочные телефоны, которые, по его мнению, не передают никакой информации о своём владельце.

Ранее Лукашенко рассказал про условия своего ухода с поста президента Белоруссии.

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