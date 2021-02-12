В Ленобласти арестовали пенсионера, расчленившего собутыльницу. Видео © LiFE

Во Всеволожском районе Ленинградской области суд отправил под арест пенсионера, который подозревается в убийстве и расчленении собутыльницы. Под стражей на время следствия он будет находиться в течение двух месяцев.

"По ходатайству следователя подозреваемому в убийстве женщины, части тела которой были обнаружены в пакетах вдоль дороги Санкт-Петербург — Матокса Всеволожского района Ленинградской области, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — сообщили в пресс-службе суда.

Ранее Лайф рассказывал, что пенсионер убил собутыльницу, расчленил и выбросил части тела у трассы. Он вскоре был задержан и сознался в содеянном.

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