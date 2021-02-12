Украденные из Зоологического института в Петербурге редкие черепа нашли у школьника

В Санкт-Петербурге раскрыли кражу черепов редких животных из Зоологического института РАН на Университетской набережной. Как сообщает ГУ МВД по Северной столице и Ленинградской области, общая стоимость пропавших экспонатов составляла порядка трёх с половиной миллионов рублей.

По данным Пятого канала, по подозрению в краже задержали 50-летнего плотника института. Он устроился на работу в научное учреждение менее полугода назад. По версии следствия, мужчина выносил ценные экспонаты из института и продавал их ученику 10-го класса одной из петербургских школ. У подростка дома нашли 28 из 50 пропавших черепов. Его допросили в присутствии матери в качестве свидетеля и отпустили. По данному факту возбуждено уголовное дело.