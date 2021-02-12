Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Украденные из Зоологического института в Петербурге редкие черепа нашли у школьника

Десятиклассник хранил дома 28 из 50 пропавших экспонатов.

12 февраля 2021, 08:41
<p>Фото © Зоологический музей Зоологического института РАН</p>

Фото © Зоологический музей Зоологического института РАН

В Санкт-Петербурге раскрыли кражу черепов редких животных из Зоологического института РАН на Университетской набережной. Как сообщает ГУ МВД по Северной столице и Ленинградской области, общая стоимость пропавших экспонатов составляла порядка трёх с половиной миллионов рублей.

По данным Пятого канала, по подозрению в краже задержали 50-летнего плотника института. Он устроился на работу в научное учреждение менее полугода назад. По версии следствия, мужчина выносил ценные экспонаты из института и продавал их ученику 10-го класса одной из петербургских школ. У подростка дома нашли 28 из 50 пропавших черепов. Его допросили в присутствии матери в качестве свидетеля и отпустили. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Из питерского филиала РАН похитили экспонат XII века

Из питерского филиала РАН похитили экспонат XII века

Ранее в Таганроге обокрали "самолёт Судного дня" Ил-80ВКП. Воры вынесли из лайнера 39 радиостанционных блоков и несколько системных плат.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1