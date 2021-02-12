Нарышкин: Россия достаточно надёжно защищена от международного терроризма

Россия надёжно защищена от международного терроризма, сигналы о планах боевиков регулярно поступают в спецслужбы. Об этом заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, комментируя сообщения о подготовке членами организации "Хаят тахрир аш-Шам"* терактов на митингах.

"У российских спецслужб, силовых структур, прежде всего ФСБ, накоплен огромный опыт борьбы с международным терроризмом, и справедливо сказать, что Россия достаточно надёжно защищена от этого зла", — сказал он журналистам.

Нарышкин также сообщил, что Служба внешней разведки продолжит по возможности взаимодействовать с ЦРУ. По его словам, контакты двух ведомств не прерывались, они обмениваются различной информацией по теме борьбы с международным терроризмом. Глава СВР назвал кандидата на пост директора ЦРУ Уильяма Бёрнса человеком с достойной биографией.

Ранее сегодня сообщалось, что ФСБ России задержала двух членов банды Басаева, принимавших участие в нападении на Дагестан в 1999 году. Появилось видео спецоперации.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.

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