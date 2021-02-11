Лукашенко выдвинул условия своего ухода из власти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал главные условия своего ухода из власти, выступая с докладом на VI Всебелорусском народном собрании. По его словам, в республике должен установиться "мир и порядок", а у сторонников нынешнего режима "ни один волос упасть не должен".

"В стране мир, порядок, никаких протестных действий, не переворачивать страну, высказывать в рамках закона мнение", — перечислил Лукашенко.

Он отметил, что Всебелорусское народное собрание должно быть стабилизатором на переходный период и иметь конституционные полномочия.

"Мы должны иметь чёткую подстраховку, чтобы не потерять страну. Оно должно быть стабилизатором, зонтиком всей страны на определённый период", — резюмировал политик.

Ранее в четверг Лукашенко заявил, что новую белорусскую конституцию вынесут на референдум в 2022 году, а ознакомиться с проектом можно будет уже у течение нескольких месяцев.

Напомним, что президент Белоруссии впервые предложил изменить конституцию на референдуме 4 августа 2020 года. По его задумке, белорусы "в ходе общенациональной дискуссии" смогут определить свои права, свободы и обязанности, а также полномочия органов государственной власти.

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