Стало известно о тяжёлом течении ковида у Трампа: хотели даже подключать к ИВЛ
По предварительным данным, уровень кислорода в крови экс-лидера США снижался до критической отметки.
Президент США Дональд Трамп. Фото © ТАСС / AP Photo / Patrick Semansky
Заболевание на то время ещё президента США Дональда Трампа коронавирусом проходило отнюдь не так гладко, как сообщалось ранее. Американского лидера врачи хотели подключить к аппарату искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), сообщила газета New York Times со ссылкой на собственные информированные источники.
В октябре 2020 года Дональд Трамп заразился коронавирусом, его поместили в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида. Через три дня врачи сообщили, что президент пошёл на поправку и у него в крови сформировались антитела. В то же время медики не стали обнародовать жизненные показатели главы государства, как делали это ранее.
По данным NYT, врачи сделали это не просто так, а потому что уровень кислорода в крови президента опускался ниже 90%. Этот показатель сигнализирует о сильном поражении лёгких и тяжёлом течении болезни.
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Напомним, Дональд Трамп проиграл президентские выборы в США демократу Джозефу Байдену, после чего заявил, что никогда не признает итоги голосования. Незадолго до инаугурации Байдена сторонники Трампа устроили массовые беспорядки в Вашингтоне и штурмом взяли здание Капитолия. На этом фоне палата представителей США объявила экс-президенту импичмент, обвинив его в подстрекательстве к беспорядкам. Позже сенат американского конгресса признал процесс по импичменту законным.
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