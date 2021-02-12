Стало известно о тяжёлом течении ковида у Трампа: хотели даже подключать к ИВЛ

Заболевание на то время ещё президента США Дональда Трампа коронавирусом проходило отнюдь не так гладко, как сообщалось ранее. Американского лидера врачи хотели подключить к аппарату искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), сообщила газета New York Times со ссылкой на собственные информированные источники.

В октябре 2020 года Дональд Трамп заразился коронавирусом, его поместили в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида. Через три дня врачи сообщили, что президент пошёл на поправку и у него в крови сформировались антитела. В то же время медики не стали обнародовать жизненные показатели главы государства, как делали это ранее.

По данным NYT, врачи сделали это не просто так, а потому что уровень кислорода в крови президента опускался ниже 90%. Этот показатель сигнализирует о сильном поражении лёгких и тяжёлом течении болезни.

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