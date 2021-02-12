Представитель Борреля заявил о "конфиденциальном характере" подготовки новых санкций против РФ
В Брюсселе напомнили, что для утверждения нового пакета ограничений понадобится единогласное решение всех государств – членов ЕС.
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Процесс подготовки новых антироссийских санкций по ситуации вокруг Алексея Навального носит конфиденциальный характер. Об этом РИА "Новости" заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы Питер Стано.
"Что касается возможных санкций, то я могу добавить только то, что работа идёт. Но процесс подготовки, обсуждения и принятия списка носит конфиденциальный характер", — проинформировал собеседник агентства.
Он напомнил, что для утверждения нового пакета ограничений понадобится единогласное решение всех государств – членов Европейского союза.
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Как ранее сообщал Лайф, в ходе своей поездки Жозеп Боррель подчеркнул, что Брюссель выступает за диалог с Москвой, несмотря на сложные отношения. Однако после возвращения из России глава дипломатии ЕС резко поменял своё мнение, заявив, что РФ всё больше отдаляется от Евросоюза. Он также отметил, что намерен лично предложить Евросоюзу новые антироссийские санкции.
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