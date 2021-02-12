Представитель Борреля заявил о "конфиденциальном характере" подготовки новых санкций против РФ

"Что касается возможных санкций, то я могу добавить только то, что работа идёт. Но процесс подготовки, обсуждения и принятия списка носит конфиденциальный характер", — проинформировал собеседник агентства.

"Навальный становится токсичен": В Совфеде объяснили, почему в ЕС не спешат с новыми санкциями против России

Как ранее сообщал Лайф, в ходе своей поездки Жозеп Боррель подчеркнул, что Брюссель выступает за диалог с Москвой, несмотря на сложные отношения. Однако после возвращения из России глава дипломатии ЕС резко поменял своё мнение, заявив, что РФ всё больше отдаляется от Евросоюза. Он также отметил, что намерен лично предложить Евросоюзу новые антироссийские санкции.