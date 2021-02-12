В Красноярске полыхает склад с горюче-смазочными материалами — видео
По предварительной информации, в происшествии есть пострадавшие.
Склад горюче-смазочных материалов горит в Красноярске. По данным местных СМИ, по меньшей мере один человек пострадал.
Очевидцы сообщают, что пожару предшествовал взрыв. По информации МЧС, возгорание произошло в 15:29 по местному времени (11:29 мск). К тушению привлечено 15 единиц техники и 45 человек.
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Напомним, в начале февраля другой пожар на красноярском складе унёс жизни трёх пожарных и одного сотрудника предприятия, которого искали спасатели. Перед тем как связь с ними пропала, пожарные успели сообщить о нехватке кислорода в баллонах.