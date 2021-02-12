ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 12 февраля 2021, 09:20

В Красноярске полыхает склад с горюче-смазочными материалами — видео

По предварительной информации, в происшествии есть пострадавшие.

Склад горюче-смазочных материалов горит в Красноярске. По данным местных СМИ, по меньшей мере один человек пострадал.

Очевидцы сообщают, что пожару предшествовал взрыв. По информации МЧС, возгорание произошло в 15:29 по местному времени (11:29 мск). К тушению привлечено 15 единиц техники и 45 человек.

В Горно-Алтайске загорелась школа на площади около 1000 квадратов. Эвакуировали более 100 человек — видео

Напомним, в начале февраля другой пожар на красноярском складе унёс жизни трёх пожарных и одного сотрудника предприятия, которого искали спасатели. Перед тем как связь с ними пропала, пожарные успели сообщить о нехватке кислорода в баллонах.

BannerImage
Роман Имполитов
  • Новости
  • Красноярск
  • Регионы
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar