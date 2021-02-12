В Красноярске полыхает склад с горюче-смазочными материалами — видео

Склад горюче-смазочных материалов горит в Красноярске. По данным местных СМИ, по меньшей мере один человек пострадал.

Очевидцы сообщают, что пожару предшествовал взрыв. По информации МЧС, возгорание произошло в 15:29 по местному времени (11:29 мск). К тушению привлечено 15 единиц техники и 45 человек.