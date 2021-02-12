В Подмосковье ликвидировали лабораторию, производившую полтонны наркотиков в месяц

В Московской области в частном доме ликвидировали нарколабораторию, на которой производили около 500 килограммов наркотиков в месяц. Преступники наладили оптовые продажи мефедрона, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

"Из лаборатории изъято около 165 кг наркотического средства мефедрона, более двух тонн прекурсоров и других веществ, а также специальное оборудование, в том числе два химических реактора. Полицейская операция позволила пресечь поступление на чёрный рынок более 800 тысяч разовых доз запрещённого вещества", — сообщила Волк.

По данным следствия, входили в преступную группировку граждане России и стран ближнего зарубежья. Сбывали производимую в подпольном цехе продукцию в регионах России с помощью тайников-закладок. В ходе спецоперации был задержан один из участников преступного бизнеса. Подозреваемого поместили под стражу, его сообщников разыскивают.

Напомним, ранее деятельность дачной нарколаборатории силовики пресекли в Приморском крае. В общей сложности было изъято порядка десяти литров реагентов для синтеза наркотических средств.

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