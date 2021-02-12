Неадекватная нагая москвичка раздела трёх детей и отвела их в лес

В Москве неадекватная голая женщина раздела детей и отправилась с ними в лесополосу. Это произошло на окраине посёлка Сосненское.

Очевидец увидел странную женщину, которая пыталась закопать детей в снегу. Он тут же позвонил в экстренные службы. На место ЧП приехали скорая помощь и полиция. Детей спасли. Как оказалось, самому старшему из них десять лет. Среднему исполнилось только два года, меньшей — всего 11 месяцев.

Женщину и малышей отправили в больницу. Дети находятся в терапевтической реанимации ДГКБ. Двухлетний мальчик с обморожением стоп 1-й и 2-й степени, гипотермией и комой 1-й степени. Десятилетний — с обморожением голеностопного сустава и гипотермией.

Их неадекватная мать была доставлена в ГКБ № 1 с обморожением спины, левой и правой стоп 2-й, 3-й степени, общим переохлаждением и странным поведением. Она была абсолютно невменяема.

По данным источника Лайфа в правоохранительных органах, 32-летняя Наталья постоянно ходила в церковь рядом с домом. Туда её привёл гражданский муж, отец детей. До знакомства с ним особо религией не интересовалась. Мужчина уже направлен на допрос в Следственный комитет.

Проводится доследственная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статьям "Покушение на убийство" и "Убийство".

А в Санкт-Петербурге оперативники задержали школьного учителя, подозреваемого в развратных действиях по отношению к одной из восьмиклассниц.

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