Неадекватная нагая москвичка раздела трёх детей и отвела их в лес
К счастью, это заметили прохожие. Малышей спасли, но они получили обморожения.
Фото © pixabay.com
В Москве неадекватная голая женщина раздела детей и отправилась с ними в лесополосу. Это произошло на окраине посёлка Сосненское.
Очевидец увидел странную женщину, которая пыталась закопать детей в снегу. Он тут же позвонил в экстренные службы. На место ЧП приехали скорая помощь и полиция. Детей спасли. Как оказалось, самому старшему из них десять лет. Среднему исполнилось только два года, меньшей — всего 11 месяцев.
Женщину и малышей отправили в больницу. Дети находятся в терапевтической реанимации ДГКБ. Двухлетний мальчик с обморожением стоп 1-й и 2-й степени, гипотермией и комой 1-й степени. Десятилетний — с обморожением голеностопного сустава и гипотермией.
Их неадекватная мать была доставлена в ГКБ № 1 с обморожением спины, левой и правой стоп 2-й, 3-й степени, общим переохлаждением и странным поведением. Она была абсолютно невменяема.
По данным источника Лайфа в правоохранительных органах, 32-летняя Наталья постоянно ходила в церковь рядом с домом. Туда её привёл гражданский муж, отец детей. До знакомства с ним особо религией не интересовалась. Мужчина уже направлен на допрос в Следственный комитет.
Проводится доследственная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статьям "Покушение на убийство" и "Убийство".
А в Санкт-Петербурге оперативники задержали школьного учителя, подозреваемого в развратных действиях по отношению к одной из восьмиклассниц.
Выбор редакции
Москвич разбился насмерть, шагнув в открытые двери лифта
В Брянске обрушилась крыша Ледового дворца, когда в нём тренировались 15 детей
Житель Ленобласти украл из храма мощи святой Матроны и продал их за 500 рублей
США закроют скандальную тюрьму Гуантанамо
Заместителя Псаки отстранили от должности после угроз "уничтожить" журналистку
Комментариев: 0