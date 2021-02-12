"Это не наше дело": Песков отказался комментировать отъезд Юлии Навальной

"Мы не комментируем поездки за границу российских граждан. Это не наше дело. У нас, наверно, тысячи, а то и десятки тысяч граждан ежедневно вылетают за границу, поэтому не нужно нам такие вопросы задавать", — сказал представитель Кремля.