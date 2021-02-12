"Это не наше дело": Песков отказался комментировать отъезд Юлии Навальной
Он заявил, что Кремль не реагирует на поездки российских граждан за границу.
Юлия Навальная. Фото © youtube.com / вДудь
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения об отъезде жены Алексея Навального Юлии во Франкфурт-на-Майне.
"Мы не комментируем поездки за границу российских граждан. Это не наше дело. У нас, наверно, тысячи, а то и десятки тысяч граждан ежедневно вылетают за границу, поэтому не нужно нам такие вопросы задавать", — сказал представитель Кремля.
Напомним, Навальные находились вместе в Германии до 17 января, когда они вернулись в Россию. После ареста Алексея Навального Юлия покинула Россию. Немецкие СМИ сообщили, что она прибыла в Германию "с частным визитом".
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