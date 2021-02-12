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"Это не наше дело": Песков отказался комментировать отъезд Юлии Навальной

Он заявил, что Кремль не реагирует на поездки российских граждан за границу.

12 февраля 2021, 09:51
<p>Юлия Навальная. Фото © <a href="https://www.youtube.com/watch?v=vps43rXgaZc" target="_blank" rel="noopener noreferrer">youtube.com / вДудь</a></p>

Юлия Навальная. Фото © youtube.com / вДудь

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения об отъезде жены Алексея Навального Юлии во Франкфурт-на-Майне.

"Мы не комментируем поездки за границу российских граждан. Это не наше дело. У нас, наверно, тысячи, а то и десятки тысяч граждан ежедневно вылетают за границу, поэтому не нужно нам такие вопросы задавать", — сказал представитель Кремля.

Немецкий маршрут: зачем Юлия Навальная вернулась в Германию

Немецкий маршрут: зачем Юлия Навальная вернулась в Германию

Напомним, Навальные находились вместе в Германии до 17 января, когда они вернулись в Россию. После ареста Алексея Навального Юлия покинула Россию. Немецкие СМИ сообщили, что она прибыла в Германию "с частным визитом".

Авторы
Бражников Андрей
Бражников Андрей

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