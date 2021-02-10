В Кремле отреагировали на отмену масочного режима в некоторых регионах

Власти российских регионов реализуют свои особые полномочия при принятии решения об отмене масочного режима и исходят из ситуации с коронавирусом на местах. Это отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В данном случае регион реализует свои особые ковидные полномочия и принимает решение в соответствии с положением дел на местах", — ответил он на вопрос, как в Кремле относятся к отмене масочного режима в ряде регионов.

Ранее стало известно, что в Чечне отменяется обязательное ношение масок в общественных местах, но остаётся рекомендация их носить людям из групп риска. В Подмосковье сняли все коронавирусные ограничения, но, как заявил глава региона Андрей Воробьёв, его жителям теперь придётся соблюдать "определённые современные стандарты".

Авторы