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В Кремле отреагировали на отмену масочного режима в некоторых регионах

Ослабить ограничения решили в Чечне и Удмуртии.

10 февраля 2021, 14:08
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Власти российских регионов реализуют свои особые полномочия при принятии решения об отмене масочного режима и исходят из ситуации с коронавирусом на местах. Это отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В данном случае регион реализует свои особые ковидные полномочия и принимает решение в соответствии с положением дел на местах", — ответил он на вопрос, как в Кремле относятся к отмене масочного режима в ряде регионов.

Российский регион отменил обязательный масочный режим

Российский регион отменил обязательный масочный режим

Ранее стало известно, что в Чечне отменяется обязательное ношение масок в общественных местах, но остаётся рекомендация их носить людям из групп риска. В Подмосковье сняли все коронавирусные ограничения, но, как заявил глава региона Андрей Воробьёв, его жителям теперь придётся соблюдать "определённые современные стандарты".

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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