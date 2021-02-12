Опубликовано видео момента взрыва во Владикавказе

Уличные камеры видеонаблюдения запечатлели момент разрушительного взрыва в торговом комплексе во Владикавказе. На опубликованном Mаsh ролике видно, что перед зданием проезжает чёрный автомобиль — и раздаётся взрыв, по улице разлетаются осколки, а за ними всё заполняют пыль и дым от обрушения здания.