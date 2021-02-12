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Опубликовано видео момента взрыва во Владикавказе

На кадрах видно, что за секунды до взрыва в опасной близости к зданию проезжает автомобиль.

12 февраля 2021, 12:02

Момент взрыва во Владикавказе. Видео © Mаsh

Уличные камеры видеонаблюдения запечатлели момент разрушительного взрыва в торговом комплексе во Владикавказе. На опубликованном Mаsh ролике видно, что перед зданием проезжает чёрный автомобиль — и раздаётся взрыв, по улице разлетаются осколки, а за ними всё заполняют пыль и дым от обрушения здания.

Взрыв прогремел рано утром, поэтому на улице не было людей.

Мощный взрыв прогремел во Владикавказе — видео

Мощный взрыв прогремел во Владикавказе — видео

Как сообщал Лайф, предварительной причиной происшествия названа утечка и взрыв бытового газа. Из-под завалов спасатели достали одного выжившего. Мужчина рассказал, что трудился в здании охранником и был единственным человеком внутри в момент ЧП.

Авторы
Михаил Аксёнов
Михаил Аксёнов

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