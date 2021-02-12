Словения выдала России беглого экс-министра печати Дагестана
По версии следствия, Нариман Гаджиев вместе с сообщниками присвоил более 2 миллионов рублей.
Фото © Facebook / Nariman Ikunak
Словения экстрадировала в Россию бывшего министра по информационной политике и массовым коммуникациям Дагестана Наримана Гаджиева, которого задержали ещё в 2019 году. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.
Гаджиев был объявлен в международный розыск по обвинению в мошенничестве и подделке документов после отъезда из России. По данным следствия, с сентября 2012 года по февраль 2013-го он вместе с сообщниками похитил более 2 миллионов рублей, выделенных на реализацию программы по развитию информационного сотрудничества с редакциями федеральных и региональных СМИ.
"Они подписали фиктивные акты сдачи-приёмки работ и, отчитавшись об этом, похитили бюджетные денежные средства, причинив ущерб министерству в особо крупном размере", — сообщили в Генпрокуратуре.
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