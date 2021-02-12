Словения выдала России беглого экс-министра печати Дагестана

По версии следствия, Нариман Гаджиев вместе с сообщниками присвоил более 2 миллионов рублей.

Словения экстрадировала в Россию бывшего министра по информационной политике и массовым коммуникациям Дагестана Наримана Гаджиева, которого задержали ещё в 2019 году. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

Гаджиев был объявлен в международный розыск по обвинению в мошенничестве и подделке документов после отъезда из России. По данным следствия, с сентября 2012 года по февраль 2013-го он вместе с сообщниками похитил более 2 миллионов рублей, выделенных на реализацию программы по развитию информационного сотрудничества с редакциями федеральных и региональных СМИ.