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Словения выдала России беглого экс-министра печати Дагестана

По версии следствия, Нариман Гаджиев вместе с сообщниками присвоил более 2 миллионов рублей.

12 февраля 2021, 11:54
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/photo?fbid=10220231271157218&set=pcb.10220231290157693" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Nariman Ikunak</a></p>

Фото © Facebook / Nariman Ikunak

Словения экстрадировала в Россию бывшего министра по информационной политике и массовым коммуникациям Дагестана Наримана Гаджиева, которого задержали ещё в 2019 году. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

Гаджиев был объявлен в международный розыск по обвинению в мошенничестве и подделке документов после отъезда из России. По данным следствия, с сентября 2012 года по февраль 2013-го он вместе с сообщниками похитил более 2 миллионов рублей, выделенных на реализацию программы по развитию информационного сотрудничества с редакциями федеральных и региональных СМИ.

"Они подписали фиктивные акты сдачи-приёмки работ и, отчитавшись об этом, похитили бюджетные денежные средства, причинив ущерб министерству в особо крупном размере", — сообщили в Генпрокуратуре.

Экс-министр печати Дагестана задержан в Словении

Экс-министр печати Дагестана задержан в Словении

Ранее Испания выдала России бизнесмена, "задолжавшего" казне три миллиарда рублей.

Авторы
Бражников Андрей
Бражников Андрей

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