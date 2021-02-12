В Кремле заявили о достаточно напряжённой ситуации с уровнем жизни в России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация с доходами россиян и уровнем жизни в стране пока остаётся напряжённой. Он отметил необходимость дальнейшей скоординированной работы по исправлению положения.

"Действительно, пока ситуация в этом плане достаточно напряжённая, действительно имеет место нежелательная тенденция по состоянию по прошлому году. Ведётся работа", — сказал представитель Кремля.

Данные Росстата о снижении доходов россиян по итогам 2020 года Песков назвал одним из негативных последствий мировых явлений. Он напомнил, что президент РФ неоднократно в связи с кризисом из-за пандемии ставил задачу купировать негативные последствия и выводить траектории в сторону роста.

Ранее Путин рассказал о росте безработицы и снижении уровня доходов граждан из-за пандемии коронавирусной инфекции.

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