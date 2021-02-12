Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Spiegel: Строительство "Северного потока — 2" в водах Дании возобновят на следующей неделе

Источник издания утверждает, что консорциум Nord Stream 2 "полон решимости" завершить многомиллиардный проект до конца текущего года.

12 февраля 2021, 11:25

Фото © Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Работы по прокладке газопровода "Северный поток — 2", прерванные из-за непогоды, будут возобновлены на следующей неделе. Об этом сообщает издание Der Spiegel со ссылкой на источники. В минувшие выходные трубоукладчик "Фортуна" проложил всего несколько сотен метров трубопровода и вынужден был прекратить работы из-за шторма и холодного фронта.

"Непогода остановила "Северный поток — 2" лишь на короткое время, уже на следующей неделе работы должны возобновиться", — приводит издание слова источника.

Der Spiegel уточняет, что консорциум Nord Stream 2 "полон решимости" завершить многомиллиардный проект до конца текущего года.

В "Газпроме" назвали ожидаемую дату запуска "Северного потока — 2"

В "Газпроме" назвали ожидаемую дату запуска "Северного потока — 2"

Ранее сообщалось, что "Фортуна" приступила к работам в датских водах с небольшим опозданием. 6 февраля баржа завершила морские испытания и приступила к непосредственной укладке газопровода. Участок протяжённостью около 147 километров, находящийся в исключительной экономической зоне Дании, пролегает к югу от датского острова Борнхольм и должен быть соединён с секцией трубопровода в водах Германии.

"Срубим сук, на котором сидим". Шрёдер раскритиковал призывы отказаться от "Северного потока — 2"

"Срубим сук, на котором сидим". Шрёдер раскритиковал призывы отказаться от "Северного потока — 2"

Напомним, что "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оно находится на завершающей стадии. Однако США всячески пытаются помешать запуску проекта, чтобы продавать в Европу свой сжиженный газ, который будет обходиться ЕС дороже.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1