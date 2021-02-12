Spiegel: Строительство "Северного потока — 2" в водах Дании возобновят на следующей неделе

Работы по прокладке газопровода "Северный поток — 2", прерванные из-за непогоды, будут возобновлены на следующей неделе. Об этом сообщает издание Der Spiegel со ссылкой на источники. В минувшие выходные трубоукладчик "Фортуна" проложил всего несколько сотен метров трубопровода и вынужден был прекратить работы из-за шторма и холодного фронта.

Der Bau der #NordStream2-Pipeline soll internen Planungen zufolge bis spätestens Ende des Jahres fertig sein. Auch aus Sorge vor einer schwarz-grünen Regierung. (SPIEGEL+) https://t.co/0KMRfsCQ1a — DER SPIEGEL (@derspiegel) February 12, 2021

"Непогода остановила "Северный поток — 2" лишь на короткое время, уже на следующей неделе работы должны возобновиться", — приводит издание слова источника.

Der Spiegel уточняет, что консорциум Nord Stream 2 "полон решимости" завершить многомиллиардный проект до конца текущего года.

Ранее сообщалось, что "Фортуна" приступила к работам в датских водах с небольшим опозданием. 6 февраля баржа завершила морские испытания и приступила к непосредственной укладке газопровода. Участок протяжённостью около 147 километров, находящийся в исключительной экономической зоне Дании, пролегает к югу от датского острова Борнхольм и должен быть соединён с секцией трубопровода в водах Германии.

Напомним, что "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оно находится на завершающей стадии. Однако США всячески пытаются помешать запуску проекта, чтобы продавать в Европу свой сжиженный газ, который будет обходиться ЕС дороже.

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