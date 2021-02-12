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Вторая фаза испытаний вакцины "Спутник лайт" подходит к концу

Препарат представляет собой раствор для внутримышечного введения, созданный на основе одной из двух доз "Спутника V".

12 февраля 2021, 11:17
<p>Фото © sputnikvaccine.com</p>

Фото © sputnikvaccine.com

Вторая фаза клинических испытаний облегчённой антиковидной вакцины "Спутник лайт" подходит к концу. Об этом сообщил глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"За тот месяц, который прошёл с того момента, когда о ней впервые было сказано, институт Гамалеи успел фактически провести первую фазу, сейчас заканчивает вторую фазу клинических испытаний этого препарата", рассказал Гинцбург в эфире телеканала "Россия 24".

Длительность действия препарата, по словам Гинцбурга, будет в три-четыре раза меньше, чем у "Спутника V". Он отметил также, что облегчённая антиковидная вакцина снижает, но не исключает вероятность тяжёлого течения коронавируса.

Вакцина "Спутник лайт" появится в феврале

Вакцина "Спутник лайт" появится в феврале

Напомним, в январе 2021 года Минздрав выдал центру имени Гамалеи разрешение на клинические исследования "облегчённой антиковидной вакцины". Ранее глава центра Гамалеи Александр Гинцбург объяснил, чем "Спутник лайт" отличается от вакцины "Спутник V".

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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