Пенсионеры резко активизировались на сайтах знакомств, и у психолога есть этому объяснение

С начала прошлого года резко возросли траты российских граждан в возрасте от 50 лет на сайтах знакомств. Количество платных покупок на таких порталах у них выросло на 75% (у молодёжи — для сравнения — всего на 32%). В 2021-м прирост составил ещё 44%. Такие результаты анализа приводит Московский кредитный банк.

Сильно увеличилось количество подобных онлайн-покупок у клиентов банка в возрасте 51–60 лет — в 6,7 раза. У других возрастных диапазонов наблюдается похожая ситуация: 71–80 лет — в шесть раз, а 61–70 лет — в два раза.

По мнению психолога Павла Жавнерова, ничего удивительного в этом нет. Объясняется это наличием у людей в возрасте свободного времени и отсутствием прежнего уровня общения из-за пандемии.

"Несколько лет назад остро стояла тема непонимания: как работает Интернет, сайты и так далее. Сейчас мы перешли к смартфонам, планшетам и приложениям. Человек теперь легко понимает, куда ему кликать. Пожилой человек часто, возможно, слышит, что люди подписываются на музыку, на фильмы. Поэтому он решает, что ему было бы выгодно приобрести какую-то подписку или золотой аккаунт", — пояснил Павел Жавнеров в интервью Лайфу.

К тому же люди с возрастом меняют свои приоритеты в тратах денег. Пенсионеры, в частности, покупают меньше одежды, особенно в условиях пандемии. Все вышеуказанные факторы, по словам психолога, удачно совпали.

"Ограниченный способ получить удовольствие от жизни — сходить на рынок, прогуляться в парке, сходить в кинотеатр — перенёс пожилых людей в интернет-пространство", — подчеркнул Павел Жавнеров.

Ранее Лайф рассказывал, что работающие пенсионеры получили право на прибавку.

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