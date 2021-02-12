Боррель не нашёл что ответить на просьбу Лаврова к ЕС уважать российские законы

Когда глава МИД РФ Сергей Лавров в разговоре с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем заявил, что Навальный осуждён согласно российским законам, и попросил их уважать, Боррель ушёл от ответа и вновь стал настаивать на своём. Об этом министр иностранных дел рассказал в эфире YouTube-канала "Соловьёв Live".

По словам Лаврова, во время беседы он вспомнил аналогичную историю из Испании, где судили двух человек. Тогда органы юстиции заявляли, что испанцы осуждены по политическим мотивам, и при этом потребовали соблюдать местные законы.

"Когда я этот аргумент привёл в разговоре с высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем и сказал, что у нас тоже есть свои законы, он не нашёл что ответить и опять стал говорить, что Навальный осуждён незаконно, по политическим мотивам и что нарушаются его права", — отметил российский дипломат.

Лавров рассказал, что на переговорах также поднималась тема незаконных акций, прошедших в России. Боррель осудил тот факт, что после митингов было задержано более тысячи россиян, а мирный протест в стране "грубо попирается". При этом до приезда в Москву глава европейской дипломатии якобы не смотрел видеоролики с акций, хотя Лавров уверен в обратном и считает, что Боррель скрыл это, чтобы не обсуждать на встрече.

"Я уверен, что они это посмотрели. И то, что он как бы ушёл от обсуждения, сославшись на то, что не успел это сделать, мне кажется, лишний раз подтверждает, что они осознали бесперспективность честного разговора с нами. Бесперспективность для них", — подчеркнул Лавров.

Как ранее сообщал Лайф, в ходе переговоров с Сергеем Лавровым Жозеп Боррель подчеркнул, что Брюссель выступает за диалог с Москвой. Однако уже после возвращения из России глава дипломатии ЕС резко поменял своё мнение, заявив, что РФ всё больше отдаляется от Евросоюза. Он также отметил, что намерен лично предложить Евросоюзу новые антироссийские санкции.

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