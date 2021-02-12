Врач рассказал на суде о состоянии ветерана после просмотра оскорбительного ролика Навального

На заседании в Бабушкинском суде Москвы по делу против Алексея Навального допросили врача Сархана Кичебекова, который летом 2020 года приехал на вызов к ветерану ВОВ Игнату Артёменко. Тогда дедушке стало плохо после просмотра ролика с оскорблениями в его адрес.

"Меня встретил внук, там была сиделка. Сам пациент был в лежачем положении: у него было давление, дискомфорт и боли в области сердца. Я поинтересовался, на фоне чего это произошло. Он ответил, на фоне эмоционального стресса и напряжения", — рассказал медик.

Кичебеков пояснил, что состояние Артёменко на тот момент с учётом его преклонного возраста оценил как удовлетворительное, оснований для госпитализации не было. Врач скорректировал дозировку успокоительных препаратов и уехал.

Напомним, начало истории было положено после публикации одного из роликов Алексея Навального, в котором блогер назвал ветерана ВОВ "продажным холуём и позором страны". На это обратил внимание член Общественной палаты РФ Илья Ремесло, который попросил Следственный комитет провести проверку. Позже на основании проверки было возбуждено уголовное дело, а прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении блогера. 6 февраля состоялось первое заседание по делу. В ходе слушания Навальный отказался признать вину.

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