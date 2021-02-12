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В Пакистане американский флаг вдруг упал на церемонии открытия учений — видео

Манёвры пройдут в Аравийском море при участии 46 стран.

12 февраля 2021, 10:50

Во время церемонии открытия международных военно-морских учений "Аман-2021" в Пакистане внезапно упал со стяга американский флаг. Видео инцидента в соцсетях опубликовали очевидцы произошедшего. Судя по этим кадрам, полотнище сразу поднимать никто не бросился.

Многонациональные военно-морские учения "Аман-2021" открылись на территории пакистанской базы ВМС в городе Карачи. Учения имеют внеблоковый характер — в них будут участвовать военные из 46 стран, в том числе из России.

В составе отечественной делегации прибыл отряд кораблей ВМС России во главе с фрегатом "Адмирал Григорович". В Минобороны РФ сообщили, что учения пройдут в бассейне Аравийского моря с 12 по 16 февраля и будут состоять из береговой и морской фаз.

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Ранее Посольство России в Вашингтоне призвало США перестать "безрассудно бряцать оружием", комментируя американо-турецкие учения в Чёрном море.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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