В Пакистане американский флаг вдруг упал на церемонии открытия учений — видео

#BREAKING : At the opening of the "Aman-2021" exercise, the #US flag 🇺🇲 unexpectedly fell. pic.twitter.com/tgOTv3jEiw — Sushmit Patil Сушмит Патил सुश्मित पाटिल (@PatilSushmit) February 12, 2021

Во время церемонии открытия международных военно-морских учений "Аман-2021" в Пакистане внезапно упал со стяга американский флаг. Видео инцидента в соцсетях опубликовали очевидцы произошедшего. Судя по этим кадрам, полотнище сразу поднимать никто не бросился.

Многонациональные военно-морские учения "Аман-2021" открылись на территории пакистанской базы ВМС в городе Карачи. Учения имеют внеблоковый характер — в них будут участвовать военные из 46 стран, в том числе из России.

В составе отечественной делегации прибыл отряд кораблей ВМС России во главе с фрегатом "Адмирал Григорович". В Минобороны РФ сообщили, что учения пройдут в бассейне Аравийского моря с 12 по 16 февраля и будут состоять из береговой и морской фаз.

Ранее Посольство России в Вашингтоне призвало США перестать "безрассудно бряцать оружием", комментируя американо-турецкие учения в Чёрном море.

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