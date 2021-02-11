"Тотошка", "Гаубица" и "Вдоводел": 90 лет назад на вооружение принят легендарный пистолет ТТ

Считается, что этот пистолет год от года становится популярнее и никогда не устареет.

Эхо войны

Предложение заменить личное оружие советских офицеров более современным пистолетом обернулось для Фёдора Токарева настоящим успехом. Разработанный им в 30-е годы под "маузеровский" патрон 7,62 х 95 мм "Тульский Токарева" совершил такую же революцию, как и автомат Калашникова. Офицеры нахваливали новинку, которая стреляла на 50 метров, быстро перезаряжалась и удобно лежала в кобуре. После победы ТТ в конкурсе на новый армейский пистолет о допотопном нагане почти никто не вспоминал.

Все 30-е годы Токарев потратил на доработку оружия. Пистолет получил более массивную рукоять, более удобный спусковой крючок и систему хранения. Производить ТТ оказалось значительно проще, чем предшественников: штамповка деталей проводилась по принципу одного станка, и в результате на производстве можно было делать партию в несколько тысяч штук почти одновременно. Идею запирания канала ствола перед выстрелом и работу автоматики Токарев подсмотрел у Браунинга. За основу был взят пистолет FN Model 1910 — даже несведущий человек сразу поймёт, что "Тульский Токарева" — почти точная копия зарубежного оружия.

И так сойдёт

С появлением ТТ у офицерского состава в годы войны связано немало противоречивых историй. Например, у командиров первого Украинского и Белорусского фронтов часто случались "самострелы" — непроизвольные выстрелы пистолета. "Благодарить" за это нужно простую конструкцию. В целях экономии и упрощения производства на ТТ не устанавливался даже привычный сегодня предохранитель. Его роль частично выполнял спусковой крючок, пружину которого нужно было сильно продавить для выстрела. Но со временем пружина растягивалась — и случалось то, что и должно было случиться. Было даже такое понятие — "офицерский салют" (самопроизвольный выстрел из пистолета, находящегося в кобуре), после которого командир мог отправиться под трибунал за ненадлежащее обращение с оружием.

Наблюдалась и другая особенность. Как и подавляющее большинство пистолетов, выпущенных в годы войны, ТТ не радовал качеством сборки. Через год после отправки первой "фронтовой" партии пистолетов выяснилось, что к люфту затвора и отвратительному качеству спускового крючка прибавился выскакивающий магазин. Достаточно было потрясти пистолет или выпустить пару магазинов, как "коробок для патронов" вываливался, словно непристёгнутый пассажир из автомобиля во время ДТП. Но все проблемы уходили на второй план, когда дело доходило до стрельбы. Выпущенная из ТТ пуля пробивала не только самодельные бронещитки, но и более современные бронежилеты.

"Тульский Токарева", он же ТТ. Сегодня один, извини, очень быстро разбирают"

После войны популярность ТТ стала увеличиваться. Значительное количество забытых или потерянных на фронтах пистолетов перешло в руки бандитов, и несколько лет, вплоть до середины 60-х, они "кошмарили" оперативников их же оружием. Вторая волна популярности пришла к ТТ уже в 90-х: многочисленные схроны, освоенные чёрными копателями и охотниками за антиквариатом, превратили пистолет для офицеров в оружие для устранения коммерсантов. Как раз в ту пору к ТТ кустарным методом (но на профессиональных станках) изготавливали глушители, с помощью которых можно было стрелять по цели даже в толпе. Бывший оперативник Московского уголовного розыска Андрей Кошкин вспоминает, что возле каждого пятого трупа в те годы находили именно ТТ и стреляные гильзы калибра 7,62 мм.

Главное, что сыграло в пользу этого оружия, — его доступность. Он на чёрном рынке стоил около 50 долларов. Их везли отовсюду. Много было с Украины, в разном состоянии. Чуть почистить, поменять какие-то детали — и можно было идти на дело. Этим пользовались и новички, и профессионалы Андрей Кошкин Бывший оперативник Московского уголовного розыска, майор в отставке

Популярность у криминальных элементов "Тотошка" (так пистолет назвал кто-то из киллеров, задержанных оперативниками, с тех пор название прижилось) снискал благодаря надёжности и хорошей кучности — при серии выстрелов из исправного и подготовленного пистолета все восемь пуль можно было уложить в круг диаметром 10 сантиметров.

Ценный подарок

Трудно поверить, но оружие возрастом более 90 лет до сих пор находят при обыске у чёрных оружейников. Каждое задержание подпольщиков и торговцев огнестрельным оружием сопровождается изъятием двух-трёх пистолетов ТТ. Другие охотники за экзотикой — реконструкторы и любители истории, готовые купить охолощённый пистолет за 100–120 тысяч рублей. Особенно дорогой попытка прикоснуться к истории будет для любителей оружейного эксклюзива. В годы производства (особенно до 1945 года) некоторые партии пистолетов уходили в брак из-за красного цвета затворной рамы вместо заводского воронения. Красным затвор ТТ становился во время ремонта — попавшее на завод с фронта оружие подвергалось оксидированию и воздействиям другой агрессивной химии. Из-за ошибки в приготовлении состава затворные рамы часто приобретали золотистый и реже кроваво-красный оттенок. Благодаря последнему даже родился миф, что красные пистолеты готовили для отличившихся офицеров НКВД, что, разумеется, ничего общего с реальностью не имеет.

За годы производства в разных странах, включая СССР, было собрано около двух с половиной миллионов пистолетов. Значительная часть уже выведена из оборота и изъята у бандитов, однако около 150–200 тысяч стволов по-прежнему лежат в земле или находятся в частных коллекциях.

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