Су-34 разбомбили штаб "противника" на учениях в Курганской области — видео
Военные лётчики отработали нанесение ударов в звене и парами.
Учения истребителей-бомбардировщиков Су-34 в Курганской области. Видео © Пресс-служба ЦВО
Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 уничтожили штаб условного противника в ходе учений на полигоне в Курганской области. Как сообщает пресс-служба Центрального военного округа, чтобы усложнить задачу лётчикам, "вражеские объекты" были хорошо замаскированы. Момент поражения целей военные сняли на видео.
"Полёты с применением авиационных средств поражения проходят в рамках отборочного этапа конкурса международных армейских игр АрМИ-2021 среди лётного состава авиадивизии ЦВО", — говорится в сообщении.
Отмечается, что к манёврам были привлечены: до 12 самолётов, 70 единиц аэродромной техники, более 500 специалистов служб наземного обеспечения полётов.
Ранее Лайф сообщал, что японцев напугали учения российский военных на Курилах.
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