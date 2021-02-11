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Су-34 разбомбили штаб "противника" на учениях в Курганской области — видео

Военные лётчики отработали нанесение ударов в звене и парами.

11 февраля 2021, 05:55

Учения истребителей-бомбардировщиков Су-34 в Курганской области. Видео © Пресс-служба ЦВО

Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 уничтожили штаб условного противника в ходе учений на полигоне в Курганской области. Как сообщает пресс-служба Центрального военного округа, чтобы усложнить задачу лётчикам, "вражеские объекты" были хорошо замаскированы. Момент поражения целей военные сняли на видео.

"Полёты с применением авиационных средств поражения проходят в рамках отборочного этапа конкурса международных армейских игр АрМИ-2021 среди лётного состава авиадивизии ЦВО", — говорится в сообщении.

Отмечается, что к манёврам были привлечены: до 12 самолётов, 70 единиц аэродромной техники, более 500 специалистов служб наземного обеспечения полётов.

Минобороны показало кадры полётов бомбардировщиков из ядерной триады

Минобороны показало кадры полётов бомбардировщиков из ядерной триады

Ранее Лайф сообщал, что японцев напугали учения российский военных на Курилах.

Авторы
Михаил Аксёнов
Михаил Аксёнов

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