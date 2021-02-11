Су-34 разбомбили штаб "противника" на учениях в Курганской области — видео

Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 уничтожили штаб условного противника в ходе учений на полигоне в Курганской области. Как сообщает пресс-служба Центрального военного округа, чтобы усложнить задачу лётчикам, "вражеские объекты" были хорошо замаскированы. Момент поражения целей военные сняли на видео.