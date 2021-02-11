Майор полиции из Хабаровска лишилась работы из-за видео в TikTok
Она опубликовала кадры, порочащие честь мундира.
Фото © Соцсети
В Хабаровске майора полиции уволили за публикацию видео в TikTok, об этом сообщает ГУ МВД РФ по региону.
Ранее в соцсети появился ролик, где женщина в полицейской форме и с погонами майора строит гримасы.
В ГУ МВД РФ отметили, что кадры порочат честь сотрудников органов внутренних дел. По результатам служебной проверки женщина была уволена. Кроме того, была дана оценка лиц, ответственных за состояние работы с личным составом.
Ранее Лайф сообщал, что екатеринбурженку, победившую в конкурсе "Краса Росгвардии", уволили со службы из-за видео в "Инстаграме".
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