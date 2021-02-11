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Майор полиции из Хабаровска лишилась работы из-за видео в TikTok

Она опубликовала кадры, порочащие честь мундира.

11 февраля 2021, 04:46
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<p>Фото © Соцсети</p>

Фото © Соцсети

В Хабаровске майора полиции уволили за публикацию видео в TikTok, об этом сообщает ГУ МВД РФ по региону.

Ранее в соцсети появился ролик, где женщина в полицейской форме и с погонами майора строит гримасы.

В ГУ МВД РФ отметили, что кадры порочат честь сотрудников органов внутренних дел. По результатам служебной проверки женщина была уволена. Кроме того, была дана оценка лиц, ответственных за состояние работы с личным составом.

Уволенная "краса Росгвардии" отказалась извиняться перед бывшим руководством

Уволенная "краса Росгвардии" отказалась извиняться перед бывшим руководством

Ранее Лайф сообщал, что екатеринбурженку, победившую в конкурсе "Краса Росгвардии", уволили со службы из-за видео в "Инстаграме".

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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