Майор полиции из Хабаровска лишилась работы из-за видео в TikTok

В Хабаровске майора полиции уволили за публикацию видео в TikTok, об этом сообщает ГУ МВД РФ по региону.

Ранее в соцсети появился ролик, где женщина в полицейской форме и с погонами майора строит гримасы.

В ГУ МВД РФ отметили, что кадры порочат честь сотрудников органов внутренних дел. По результатам служебной проверки женщина была уволена. Кроме того, была дана оценка лиц, ответственных за состояние работы с личным составом.

Ранее Лайф сообщал, что екатеринбурженку, победившую в конкурсе "Краса Росгвардии", уволили со службы из-за видео в "Инстаграме".

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